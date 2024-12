Savona saluta Rocco Bodrato: in pensione lo storico Capo Reparto dei Vigili del Fuoco (VIDEO)

E' stato disposto il collocamento a riposo di Rocco Bodrato, storico Capo Reparto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona. Dopo una lunga carriera costellata di successi e riconoscimenti, Bodrato lascia un segno indelebile tra i colleghi, da lui definiti una vera e propria famiglia. Con loro ha condiviso non solo il peso delle emergenze, ma anche la soddisfazione di missioni portate a termine con successo.

L'impegno di Rocco Bodrato al servizio della collettività non si è mai limitata ai turni lavorativi. Anche nel tempo libero, il Capo Reparto ha fornito supporto e informazioni cruciali per interventi in corso, dimostrandosi una figura chiave nelle attività di soccorso.

La carriera di Bodrato è stata segnata da interventi di rilievo e riconoscimenti ufficiali. Tra gli episodi più significativi: il supporto in Umbria dopo il terremoto nel 1997, la Missione "Arcobaleno" del 1999 con l'assistenza ai profughi kosovari in fuga dalla guerra, le alluvioni in Liguria nell'anno 2000.

Nel 2001, Bodrato ha ricevuto la medaglia di bronzo al valore civile per un intervento eroico svolto fuori servizio. Nel 2017, si è distinto nuovamente salvando due persone disperse a Mele, in provincia di Genova, un’azione che gli è valsa l’Elogio del Comando Provinciale di Savona.

Per rendere omaggio alla sua carriera, i colleghi del Comando Provinciale di Savona hanno acceso le sirene in suo onore, accompagnandolo nel suo ultimo giorno in servizio con una lunga schiera di applausi, accompagnati da abbracci e commozione. "È una colonna portante del nostro Comando, lascia un grande vuoto ma anche un segno indelebile", commenta un collega visibilmente commosso.

Rocco Bodrato si congeda con l’affetto e la gratitudine di tutta la comunità dei Vigili del Fuoco, portando con sé il rispetto e l’ammirazione guadagnati in una carriera all'insegna del servizio per gli altri.