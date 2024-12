Borghetto, perdono l'orientamento durante un'escursione: due turiste ritrovate da Polizia Locale e Protezione Civile

Pomeriggio movimentato quello di venerdì 6 dicembre per due turiste bergamasche in vacanza a Borghetto S. Spirito (M.R. di 69 anni e L.F. di 70). Durante un'escursione nei sentieri del parco urbano di Castello Borelli, sul monte Piccaro, nel rientrare a casa le due donne hanno perso l'orientamento ritrovandosi fuori dai sentieri battuti.

Intorno alle 16.00, resesi conto che stava per imbrunire, hanno quindi contattato il locale Comando della Polizia Municipale che di conseguenza ha attivato immediatamente le ricerche tramite gli agenti della pattuglia di pronto intervento. Anche grazie alla geolocalizzazione del cellulare di una delle signore coinvolte e di una videochiamata effettuata dal referente della Protezione Civile comunale, gli agenti, non senza fatica, sono riusciti a trovare le due turiste accompagnandole poi a casa.

“Ringrazio la Polizia Locale e la Protezione Civile - ha dichiarato il sindaco Giancarlo Canepa - che, intervenendo con grande tempestività e preparazione, hanno evitato che un momento di disattenzione si trasformasse in qualcosa di più serio, viste anche le temperature particolarmente rigide di questi giorni. Episodi come quello odierno ci ricordano che quando ci si addentra in zone boschive bisogna sempre prestare attenzione senza allontanarsi dai sentieri che sono tracciati e dotati di segnaletica informativa”.