Milano: l’Arte è nel cuore. Da Andy Warhol a Cai Wanlin, l'influenza della pop art internazionale su arte, design e moda

Quest'anno, "Arte nel Cuore", giunta alla seconda edizione ed organizzato da Ideaintegrale.it, offre un'esperienza sensoriale che parla all'anima dei visitatori. L'evento ideato e prodotto da Letizia Fontanelli, con la direzione artistica di Adriana Lohmann e curatela di Sara Digiovanni e Tony Parvizyar, rappresenta un vero e proprio viaggio nella Pop Art, dove design e moda si fondono, creando un'atmosfera magica e suggestiva.

Si potranno ammirare opere straordinarie, tra cui "Luce" di Simone Legno, "Marilyn 1967" di Andy Warhol, "Why Why - YY" di Cai Wanlin, "Shadow" di Gaetano Pesce, "Dolls" di Flavio Lucchini, e molti altri pezzi iconici di artisti il cui lavoro unisce arte, design e moda.

Ad accogliere i visitatori è l'imponente installazione di "Luce", la mascotte del Giubileo 2025, concepita in stile manga dall'illustratore Simone Legno.

Questa mostra, pensata per il Natale milanese, punta a diffondere il linguaggio universale e contemporaneo della Pop Art.

Oltre a "Luce", saranno in esposizione dieci opere di Andy Warhol, tra cui la famosa "Marilyn" del 1967, caratterizzata da colori audaci e vivaci, una rara versione di "Sant'Apollonia", ispirata al capolavoro di Piero della Francesca, e l'ancora più rara "Heart", un simbolo riconosciuto della Pop Art.

La mostra si apre a nuove prospettive orientali con l'intervento dell'artista Cai Wanlin, una figura di spicco della Pop Art cinese. Con le sue opere, che comprendono sontuosi dipinti a olio su tela e affascinanti sculture, Wanlin presenta il suo iconico personaggio, Why Why - YY, offrendo così una visione vibrante e innovativa del panorama contemporaneo. Gli spettatori possono immergersi in un universo ricco di colori e significati, dove l'estetica pop si intreccia con le tradizioni culturali cinesi.

In questa straordinaria esposizione, i visitatori potranno ammirare una vasta gamma di sculture e una selezione di icone note nel panorama del design, dell’arte e della moda. Tra le opere spiccano la celebre scultura Shadow di Gaetano Pesce, un'opera che sfida le convenzioni del design, e le Dolls di Flavio Lucchini, che fano da ponte tra arte visiva e moda. Inoltre, le creazioni innovative di Diego Gugliermetto, i cappelli-scultura di Bonfilio Hats e le opere d'arte indossabili di Sara Digiovanni arricchiscono ulteriormente il percorso espositivo, trasformando la mostra in un’esperienza immersiva.

L’evento è pensato per attrarre un pubblico eterogeneo, che va dai bambini curiosi agli adulti, invitandoli a esplorare e interagire con un mondo di meraviglia. Attraverso laboratori, installazioni interattive e momenti di riflessione, la mostra si propone di stimolare la creatività e la fantasia dei visitatori, rendendoli co-protagonisti di un'esperienza unica nel suo genere.

Artisti in mostra: Eva Antonini, Tina Bellini, Lorenzo Dramisino, Bonfilio Hats, Gabriele Buratti, Davide Cartesio, Dani Diez Idea, Simona Della Bella, Sara Digiovanni, Duilio Forte, Massimo Duroni, Marco Garaldi, Simona Girelli, Giò Colonna Romano, Gianni Grosso, Diego Gugliermetto, Anastasia Kazimirskaya, Tiziana La Piana, Adriana Lohmann, Gothy Lopez, Flavio Lucchini, Esther Martel, Alessandro Mendini, Alberto Morelato, Gaetano Pesce, Oscar Guglielmo Romanello, Anacleto Spazzapan, Michele Straface, Marina Taroni, Antonella Tomasini, Fedra Villa, Francesco Volpato, Liw Volpini, Cai Wanlin, Andy Warhol, Laura Zeni.

Luce di Simone Legno sarà in esposizione dal 3 al 20 dicembre.

Partners: 13Ricrea, Arredaesse ArGallery70, Artenetwork Orler, Artwork by Kerasan, Hysteria, Livellara, Love Therapy, Riva1920, Sant’Orsola e Aperitivo 25, Slide Design, Sturm Milano, La Rosa Srl.

La Mostra Arte nel cuore: ingresso libero dal 4 dicembre al 6 gennaio, dalle 11.00 alle 19.00, esclusi i giorni 24, 25, 26, 31 dicembre e 1° gennaio.

Per informazioni, prenotazioni per visite scolastiche e gruppi contattare: artenelcuore@ideaintegrale.it