Varazze, il 13 dicembre la conferenza "Prospettive di una Pace Giusta in Medio Oriente"

Nell'ambito del XII Festival Internazionale di Musica di Savona, giovedì 12 dicembre, alle ore 21, nella Chiesa Sant'Andrea Apostolo in piazza dei Consoli, si svolgerà il tradizionale "Concerto di Santa Lucia". L'Ensemble Nuove Musiche, con il soprano lirico savonese Linda Campanella e diretto dal maestro Massimiliano Caldi, proporrà una selezione dei più noti valzer di Strauss in una versione che, già in epoca coeva agli Strauss e da loro stessi apprezzata e vidimata, fu riscritta per voce e pianoforte.

"Abbiamo affidato questi originali pianistici ad alcuni studenti diplomandi in Composizione al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, che hanno orchestrato i valzer per una piccola formazione strumentale, rendendone più versatili e interessante l'esecuzione e l’ascolto", spiega l'associazione organizzatrice della rassegna, realizzata anche con il sostegno del Servizio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Savona-Noli. L'ingresso sarà gratuito. Per informazioni si può inviare un messaggio WhatsApp al numero 3887963340 o un'e-mail a segreteria@ensemblenuovemusiche.eu.

Venerdì 13 dicembre, alle ore 17:30, nel salone parrocchiale di via Marcantonio Carattino a Varazze, avrà luogo la conferenza "Prospettive di una Pace Giusta in Medio Oriente", promossa dalla Sezione Berto Ghigliotto dell'ANPI, da ARCI e dall'Associazione Culturale Liguria Palestina. Don Claudio Doglio porterà i saluti della Parrocchia Sant'Ambrogio Vescovo. Parteciperanno Hani Gaber, console onorario della Palestina per il Nord Italia, e Donatella Alfonso, giornalista, scrittrice e consigliera del Comune di Genova. Modererà il giornalista Luciano Parodi. Interverrà Laura Pesce, volontaria di Liguria Palestina.

In occasione del 180esimo anniversario della fondazione delle Suore di Nostra Signora della Neve, sabato 14 dicembre, alle ore 17, presso la Casa Madre in via Santa Maria Maggiore 2 a Savona, monsignor Guido Marini, vescovo di Tortona, terrà la conferenza "Riscoprire le radici: fede, carità e servizio nell'eredità del can. Becchi". Sarà l'occasione per riflettere sulla straordinaria eredità spirituale e sul messaggio del fondatore Giovanni Battista Becchi, celebrando una storia che continua ad ispirare. L'evento rappresenta un’opportunità preziosa per riscoprire i valori che hanno animato la missione del presbitero, con uno sguardo sempre attuale e vivo.

Sabato 14 dicembre, alle ore 20:45, ancora in Sant'Andrea a Savona, la Sezione "Giovanni Battista Parodi" dell'Associazione Medici Cattolici Italiani invita al concerto benefico della pianista Carolina Orione. La musicista eseguirà brani di Franz Schubert, Fryderyk Chopin, Claude Debussy, O. Skrjabin e Sergej Sergeevič Prokof'ev. Il ricavato sarà destinato all'Associazione Autismo Savona Guardami negli Occhi per il progetto di orto sociale "Tutti giù per terra" presso il Parco Archeologico San Pietro in Carpignano a Quiliano. L'ingresso sarà ad offerta libera. Per informazioni si può contattare la segreteria organizzativa al numero di telefono 3482684590.

Domenica 15 dicembre, alle ore 17, nel convento delle Carmelitane Scalze in via Firenze 30 a Savona, sarà in concerto il gruppo "Quadricromia", formato da Gianni Gollo e Viviana Marella ai flauti, Umberto Migliardi al contrabbasso e Maria Elena Briano al pianoforte. Contestualmente, dalle 15:30, ci sarà anche il Mercatino di Avvento con tante idee regalo e sorprese.

Lunedì 16 dicembre, alle ore 16, al Parco delle Nazioni a Savona, il Comitato Quartiere Oltreletimbro invita la cittadinanza all'inaugurazione dell'Albero della Pace con il concerto degli alunni della Scuola Media Guidobono. La Caritas offrirà una merenda. L'iniziativa è promossa anche dalla Parrocchia San Paolo Apostolo.