Il Lions Club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio dona 9 quintali di generi alimentari all’Associazione "Il Melograno"

Da diversi anni, il Lions Club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio effettua un service destinato alle famiglie meno fortunate del comprensorio.

Come ricordato oggi dalla Presidente Ornella Baglietto, in occasione della consegna effettuata nella sede sociale dell'Associazione "Il Melograno: Uniti per Spotorno", fu il Presidente del 25° anno di vita del club, Antonio Rovere, a iniziare questa tradizione nel 2013-2014. In quell’occasione, l’intero ricavato delle manifestazioni organizzate per l’eccezionale ricorrenza venne destinato all’Associazione spotornese per aiutare i meno fortunati.

Da allora, i rapporti con le Associazioni del territorio, in particolare con Il Melograno, sono diventati una costante.

Oggi il Presidente di questo anno sociale, Luigi Fanelli, accompagnato dal Past Presidente Enrico Tassinari e dallo stesso Antonio Rovere, ha consegnato oltre quaranta buste appositamente realizzate dal sodalizio con il logo Lions e l’immagine stilizzata del Golfo dell’Isola, creata in esclusiva per il Club dal vignettista Roby Giannotti. Queste buste, confezionate per altrettante famiglie in difficoltà, contenevano prodotti alimentari di prima necessità e non deperibili.

La cerimonia è stata caratterizzata da una grande sintonia di intenti tra le due Associazioni e da un clima di autentica amicizia. Grande soddisfazione è stata espressa dai numerosi volontari de Il Melograno, che hanno ringraziato, a nome delle persone destinatarie del dono, i rappresentanti del locale Lions Club.

Qualche foto ricordo ha suggellato l’incontro. È stata anche l’occasione per ricordare le tante iniziative realizzate nell’esclusivo interesse della comunità spotornese.

Il motto We Serve, che caratterizza le azioni dei Lions, è stato onorato anche in questa circostanza, come insegnato dal visionario fondatore della nostra Associazione Internazionale, il Lions International: "Dove c’è un bisogno, c’è un Lion".

Fedele alla sua vocazione comprensoriale, il Lions Club ha inoltre in programma la consegna di diverse confezioni di prodotti ad altre famiglie di Bergeggi e Noli.