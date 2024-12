Non si è fatta attendere la prima sanzione in Liguria in base al nuovo Codice della Strada, entrato in vigore sabato 14 dicembre.

Nella giornata di ieri, a Genova, un automobilista di 36 anni è stato fermato dalla polizia stradale mentre utilizzava il cellulare alla guida, violando così le norme appena inasprite: per lui è scattato il ritiro della patente con sospensione da 15 giorni a due mesi e sanzione pecuniaria maggiorata.