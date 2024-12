Albenga, scontro auto-moto sulla via Aurelia: centauro in codice rosso al Santa Corona

Intorno alle 18.15, un incidente ha coinvolto un'auto e una moto lungo la via Aurelia ad Albenga, nei pressi del supermercato IN'S. L’impatto si è verificato mentre l’auto, proveniente da ponente, stava svoltando verso il polo commerciale, colpendo il motociclista che viaggiava da levante.

Nello scontro, il centauro è stato sbalzato dalla moto, cadendo rovinosamente a terra. Sul posto sono giunti i militi della Croce Bianca di Albenga, l’automedica del 118 e gli agenti della Polizia Stradale, incaricati dei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il motociclista è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.