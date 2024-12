Savona: alla Ubik la presentazione de “Il pianeta delle fiabe”, il libro di Renata Rusca Zargar

Ogni giorno ci rendiamo conto di quanto sia necessario ritornare a crescere i nostri bambini permettendo loro di desiderare un mondo dove le emozioni e i buoni sentimenti vincano sempre. Non solo perchè tali valori insegnano a credere nella speranza e aiutano a crescere forti per affrontare la vita ma anche per garantire che il nostro pianeta non sarà sopraffatto da una tecnologia troppe volte usata male.