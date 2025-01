Albenga, serata di gala al Teatro Ambra con il gran concerto dei vincitori del Concorso Pianistico

Domenica 5 gennaio, dopo 24 anni, torna, al Teatro Ambra, il Gran Concerto dei Vincitori del Concorso Pianistico Città di Albenga. Sarà una Serata di Gala di altissimo livello ad ingresso, libero e gratuito, che permetterà a tutta la città di vivere un momento di arte e cultura. Ad esibirsi saranno i vincitori delle diverse categorie in concorso, e, naturalmente, il vincitore assoluto della 37ª edizione del concorso pianistico Città di Albenga, dedicato alla memoria della compianta prof.ssa Maria Silvia Folco.

Afferma la prof.ssa Isabella Vasile, direttore artistico: “Esprimo la mia felicità e ringrazio il sindaco Riccardo Tomatis, che quest’anno ha offerto al Concorso Pianistico un’opportunità che non aveva da 24 anni: tornare al Teatro Ambra con la serata di gala finale. Ciò evidenzia l’importanza e il grande livello raggiunto dal concorso pianistico in questi anni”.

“Il concorso pianistico di Albenga si apre sempre di più alla città, coinvolgendo appassionati e non, attraverso il concerto dei vincitori che, come merita, tornerà all’Ambra - aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis - Sarà una serata di altissimo livello artistico assolutamente da non perdere. Rendere l’ingresso, poi, libero e gratuito permette di rendere la cultura accessibile a tutti. Ringrazio la dott.ssa Vasile per la dedizione con la quale porta avanti questo che è molto più di un concorso, ma è un vero e proprio evento per la nostra città”. L’appuntamento è per domenica 5 gennaio alle ore 21.00 al Teatro Ambra.