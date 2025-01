A Borghetto l'incontro "Giornata della Memoria. Per non dimenticare"

In occasione della Giornata della Memoria, che ricorre il 27 gennaio, il comune di Borghetto Santo Spirito ha programmato l’incontro rivolto alla cittadinanza, in collaborazione con A.N.E.D. – Associazione Nazionale ex Deportati dei campi nazisti - della sezione di Savona -Imperia, “1945-2025 - 80° anniversario della liberazione dei campi di concentramento e sterminio di Auschwitz”.

L'appuntamento è fissato per mercoledì 5 febbraio, alle ore 21, nei locali del palazzo E. Pietracaprina". Durante l’incontro interverranno in qualità di relatori Simone Falco e Jacopo Marchisio, rispettivamente Presidente e Vice Presidente vicario di A.N.E.D. sez. Savona – Imperia, per ricordare la tragica follia della deportazione ad Auschwitz ed in particolare quella subita dai bambini.

Dal 27 al 31 gennaio, inoltre, presso la Biblioteca Civica, saranno disponibili per la consultazione ed il prestito da parte del pubblico, libri e testi informativi sul tema della Shoah e della deportazione.

Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, è stato istituito dal Parlamento italiano con la legge n.211 del 20 luglio 2000, per ricordare l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz e per “conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa e affinché simili eventi non possano mai più accadere”.

"Questa ricorrenza ci invita a riflettere sulle terribili conseguenze dell’odio e dell’indifferenza, ma soprattutto sottolinea l’importanza di difendere i valori della libertà e del rispetto reciproco. Attraverso la memoria possiamo costruire una società più consapevole e capace di contrastare ogni forma di discriminazione. Ricordare è un dovere collettivo, non solo per onorare la memoria di chi ha perso la vita, ma anche per trasmettere alle nuove generazioni il 'Mai più'", commenta il sindaco Giancarlo Canepa.