Progetto "Viaggi senza Barriere": Savona, Albisole e Stella insieme per un turismo più accessibile

Il Comune di Savona, in qualità di capofila con altri enti locali e associazioni, aderisce alla manifestazione di interesse della Regione finalizzata alla presentazione di progetti per promozione del turismo accessibile e inclusivo e rendere la Riviera di Levante più accessibile e inclusiva per le persone con disabilità. Il progetto, denominato "Viaggi senza Barriere (tra Mare, Ceramica e Storia)", si concentra su tre obiettivi principali.