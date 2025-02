Finale, camion incastrato in via Cagna, viabilità bloccata all'inizio di via Brunenghi

AGGIORNAMENTO ORE 15:20 - risolto il problema tra via Brunenghi e piazza Matteotti (piazza della stazione) col traffico tornato regolare fatte salve le deviazioni in vigore da tempo per i lavori di adeguamento della rete idrica.

AGGIORNAMENTO ORE 14:30 - ancora in corso le operazioni necessarie a rimuovere il mezzo pesante dopo che, nella manovra, si sono verificati alcuni problemi. Ripercussioni si stanno intanto verificando su tutta la viabilità cittadina nella fascia costiera, in particolare lungo l'Aurelia.

Disagi alla circolazione a Finale Ligure, tra via Brunenghi e la stazione ferroviaria.

La circolazione sul tratto di strada tra Marina e Borgo è stato infatti temporaneamente sospeso per permettere ai soccorsi di eseguire le necessarie manovre a un camion che, sbagliando probabilmente strada, ha imboccato via Stefano Cagna restando bloccato.