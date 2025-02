Casa di Comunità ad Albenga, Invernizzi: "Una scommessa sul futuro di un servizio sanitario migliore"

La Casa di Comunità che verrà inaugurata giovedì 6 febbraio, alle ore 11, presso l'ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga e che servirà tutto l'afferente Distretto Sociosanitario Albenganese è «un passo fondamentale nella costruzione di un sistema sanitario sempre più vicino alle persone, più accessibile, più umano».

Ad affermarlo, in una nota, è il consigliere regionale e capogruppo di Fratelli d’Italia Rocco Invernizzi: «Il risultato raggiunto dalla Regione e dall’assessore Massimo Nicolò è un passo che testimonia l'impegno dell’Amministrazione Bucci e di tutti coloro che credono in un modello di sanità che vada oltre la semplice cura, per diventare uno strumento di benessere e prevenzione a servizio di tutti. La nuova Casa di Comunità - precisa Invernizzi - non è solo una struttura fisica, ma un luogo dove la salute, la solidarietà e l'inclusione si intrecciano in un unico progetto. E’ un progetto pensato per rispondere in modo integrato e personalizzato alle esigenze dei cittadini, un luogo dove la comunità stessa può diventare protagonista del proprio benessere. Un modello che, in un periodo in cui la sostenibilità sociale è al centro del dibattito politico, ci insegna come possiamo costruire un futuro migliore attraverso la cura, la prevenzione e il supporto reciproco».

Invernizzi ricorda anche che «nel contesto della riorganizzazione della rete sanitaria regionale la Casa di Comunità rappresenta una delle principali risposte alle sfide che stiamo affrontando: la crescente domanda di servizi sanitari, l’invecchiamento della popolazione, le difficoltà economiche che mettono sempre più a rischio l’accesso alle cure. Un presidio che non sarà solo per l’assistenza medica, ma anche uno spazio di aggregazione, un punto di riferimento per le persone che, quotidianamente, hanno bisogno di un supporto, di un ascolto, di uno spazio dove poter interagire, imparare e crescere insieme».

«La Casa di Comunità del Distretto Albenganese - conclude Invernizzi - è una scommessa sul futuro, un progetto che si inserisce in un processo di rinnovamento delle politiche sanitarie che vogliamo portare avanti con determinazione, per garantire a ciascun cittadino, senza distinzione, una vita più sana, più sicura, più soddisfacente».