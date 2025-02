Al MuDa di Albissola la presentazione del "Catalogo dell’Arte Moderna"

Il MuDA "Museo Diffuso Albisola" ha il piacere di ospitare la presentazione del CAM n. 60 - Catalogo dell’Arte Moderna, un evento che si colloca all’intersezione tra storia, arte e cultura contemporanea. Organizzato da Fabio Fidone e Ivana Vio, architetti e giornalisti, l’appuntamento è fissato per sabato 15 febbraio alle ore 17:00 presso la Sala Conferenze del MuDA, situata in via dell'Oratorio 2.

Il Catalogo dell’Arte Moderna rappresenta uno strumento fondamentale per la comprensione del tessuto artistico italiano. Nato nel 1962 grazie alla collaborazione tra l’editore Giulio Bolaffi e lo storico dell’arte Luigi Carluccio, il CAM ha accompagnato le trasformazioni del panorama artistico nazionale per sessant'anni. Inizialmente concepito come un annuario dedicato al mondo del collezionismo, si è progressivamente affermato come un punto di riferimento imprescindibile per galleristi, critici d’arte, operatori culturali e appassionati.

Dagli anni Ottanta, con il passaggio all'Editoriale Giorgio Mondadori e successivamente all’interno del gruppo Cairo, il volume ha continuato a evolversi, riflettendo i cambiamenti del panorama artistico internazionale. Oggi, con il titolo "Catalogo dell’Arte Moderna", offre una panoramica completa degli artisti italiani dal primo Novecento ad oggi, documentando oltre mille professionisti attraverso immagini, note critiche, valutazioni di mercato e informazioni su attività espositive.

L’evento si propone anche di analizzare lo stato dell’arte ceramica italiana contemporanea, con particolare attenzione alle sue dinamiche evolutive e alle figure artistiche emergenti. La conferenza sarà animata da illustri relatori: Carlo Motta, responsabile dei Libri Illustrati Cairo Publishing; Giovanni Rossello, erede della storica fabbrica Ceramiche Mazzotti e nipote di Tullio d’Albisola; Antonio Licheri, presidente del Circolo degli Artisti di Albissola Marina; e Luciana Bertorelli, artista ceramista e membro del direttivo dell’Associazione Culturale QuiArte di Savona. La moderazione sarà affidata a Paola Gargiulo, dottoranda di ricerca in Storia dell’arte contemporanea presso l’Università di Genova e curatrice di numerose mostre.

La serata aprirà con un discorso istituzionale del Sindaco di Albissola Marina, Gianluca Nasuti, che illustrerà l’importanza dell’iniziativa per il territorio e il suo contributo alla promozione culturale locale. Durante l’evento saranno proiettati video e slide che arricchiranno le discussioni con materiali visivi di approfondimento.

L’appuntamento è indirizzato a chiunque desideri approfondire il rapporto tra arte moderna e ceramica storica e contemporanea, scoprendo le storie e le sfide che caratterizzano questo settore in continua trasformazione.

L’ingresso è gratuito.