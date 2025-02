Savona, un nuovo patto di collaborazione per il nido Stella marina e la scuola dell'infanzia Guala

Valorizzare il nido d'infanzia "Stella Marina" e della scuola dell'infanzia "E. Guala" in Via Brilla, nel quartiere di Zinola. E' la proposta fatta dal gruppo informale "Zinoaa 22" per il quartiere di Zinola.

"Zinoaa 22" ha proposto al Comune un patto di collaborazione per occuparsi dei piccoli interventi di manutenzione dei due asili che prevede un ampio progetto per lavori di valorizzazione dello spazio esterno del nido d'infanzia "Stella Marina" e della scuola dell'infanzia "E. Guala" ai fini dell'accreditamento e dell'inserimento della struttura scolastica nell'elenco dei servizi di qualità della Regione Liguria.

I tecnici del Comune e alcuni rappresentanti del gruppo Zinoaa 22 hanno eseguito un sopralluogo nei due asili per concordare e definire gli interventi e le modalità. Il Comune supporterà il progetto fornendo beni materiali o beni di consumo e l'attivazione della copertura assicurativa infortuni per i volontari impegnati nelle attività.

Per ciò che riguarda Legino il gruppo informale “Vivere Leze”(ex gruppo informale “Leze e n'ta ciabrea”) ha proposto un patto di collaborazione per la valorizzazione del Parco Marabotto, nel quartiere di Legino. I volontari avevano già operato all'interno dell'area nell'ambito di un Patto di collaborazione sottoscritto come gruppo informale “Leze e n'ta ciabrea”, scaduto ad agosto dello scorso anno, organizzando momenti di aggregazione sociale, spettacoli teatrali, attività di educazione ambientale e interventi di piccola manutenzione e abbellimento, in collaborazione con l'Ente di formazione professionale Is.For.Coop.