A Savona l'apericena "Voci di donne dall'Afghanistan"

Martedì 25 febbraio dalle ore 19:30 il Seminario Vescovile, in via Leopoldo Ponzone 5 a Savona, ospiterà l'apericena solidale "Voci di donne dall'Afghanistan" per raccogliere fondi da destinare al progetto "Corridoi Umanitari". Durante la serata sarà possibile approfondire il progetto realizzato nel territorio di Savona e Finale Ligure e ascoltare alcune testimonianze di donne afghane.