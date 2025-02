Albenga, doppio incidente contro un Doblò della Croce Bianca parcheggiato: i responsabili non si sono fermati

Due notti, due incidenti e nessun colpevole. Il Doblò attrezzato della Croce Bianca di Albenga, utilizzato anche per il trasporto dei disabili, è stato danneggiato in due episodi distinti avvenuti nel parcheggio di piazza Petrarca, dove una parte dell'area è riservata ai mezzi della pubblica assistenza ingauna.

Il primo nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 21, quando un’auto, uscendo dal parcheggio, ha urtato il mezzo nell’angolo posteriore, per poi allontanarsi senza fermarsi. Per fortuna, alcuni ragazzi presenti nella vicina piazza del Popolo hanno sentito il colpo e avvisato i vigili urbani, che stavano presidiando la zona e sono arrivati immediatamente.

La rabbia e l’amarezza della Croce Bianca: “Ora dovremo farci carico dei danni, il mezzo va riparato al più presto - afferma con sconforto il presidente Dino Ardoino - Dedichiamo tutto il nostro tempo libero, lo rubiamo alle nostre famiglie per soccorrere chi ha bisogno, per offrire un servizio indispensabile alla comunità. Lo facciamo 365 giorni all’anno, h24… e poi ci fanno questo? Ma come siamo ridotti? Le nostre risorse sono contate, è assurdo subire danni del genere senza che nessuno si assuma la responsabilità. È incoscienza, è menefreghismo”.