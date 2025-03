Celle, modifiche nel conferimento dei rifiuti: cambia il giorno per l'esposizione della plastica

Esposizione dei sacchetti di plastica la domenica sera e il ritiro, il lunedì e non più il martedì per la raccolta il mercoledì.

Il secco, per chi ha i mastelli (chi ha il bidone può conferirlo ogni giorno), invece dovrà essere esposto il martedì con il ritiro il mercoledì. Queste le sostanziali novità in merito al conferimento dei rifiuti a Celle.

"Abbiamo deciso di effettuare questo cambio in quanto soprattutto d'estate e nei periodi più turistici i proprietari di seconde case partono principalmente la domenica, dando quindi modo che la plastica possa essere esposta quando partono e non avere decine di sacchetti in giro per Celle che possono essere spaccati e rotti dai cinghiali e dal vento - ha spiegato il Sindaco Marco Beltrame - Ovviamente ci sarà un periodo di tolleranza senza sanzione in caso di errata esposizione".

Domani, lunedì 3 marzo e giovedì 13 marzo in Sala Arecco con Sat verranno effettuate dove verrà fatto il punto della situazione sulla gestione dei rifiuti.

"Dobbiamo tenere un po’ più alta l’attenzione perché stiamo un po’ perdendo di percentuale dí raccolta. Quindi faremo un attimo un recap su come va fatta, su quali problematiche ci sono e cosa verrà introdotto” conclude il primo cittadino cellese.