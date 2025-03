Varazze, paletti di un'attività buttati all'aria. Il titolare: "Ci sono dei vuoti tremendi"

Ancora una volta i danni creano scompiglio all'esterno di un'attività di Varazze e sale alta l'attenzione sul tema della sicurezza a Varazze.

Nella notte tra venerdì e sabato infatti un gruppo di giovani ha divelto e buttato per terra alcuni paletti di "Molinari Elettrodomestici" nella zona di San Nazario presente nei pressi dell'Aurelia in via Torino.

"Era bellissimo ai nostri tempi, quando si usciva per costruire relazioni anziché distruggere oggetti, guardando le registrazioni delle telecamere, si evince che ci sono dei vuoti tremendi" ha scritto sui social il titolare pubblicando una foto.

Lo stesso scenario si era verificato nel 2021 e nel gennaio del 2023 i ladri avevano provato a rompere a colpi di martellate la vetrina dell'attività per poi rubare i cellulari con le telecamere che li avevano immortalati.