Problematiche delle carceri, la Diocesi di Savona-Noli promuove l'incontro per le scuole "Oltre il diritto: esperienze"

Prosegue il progetto "Oltre le mura", con cui la Diocesi di Savona-Noli è impegnata nella sensibilizzazione degli istituti superiori sulle problematiche del carcere.

A gennaio ben tredici classi hanno partecipato alla proiezione del film "Grazie, ragazzi", realizzata in collaborazione con il Nuovofilmstudio. Ora il Servizio per la Pastorale Scolastica propone un incontro sul tema "Oltre il diritto: esperienze" lunedì 31 marzo nell'aula magna dell'Istituto Chiabrera Martini, rivolto agli studenti del triennio.

Relazioneranno il garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive e della libertà personale Doriano Saracino e Fiorenza Giorgi, già giudice della Sezione Penale del Tribunale.

I ragazzi e le ragazze dell'IIS Boselli - Alberti - Mazzini - Da Vinci parteciperanno in presenza, le classi di altri istituti collegandosi online. Saranno effettuati due turni: il primo dalle ore 9:30 alle 11 (link per partecipare) , il secondo dalle 11:15 alle 12:45 (link per partecipare).

Gli istituti che intendono far partecipare a distanza gli studenti dovranno inviare non oltre il 25 marzo un'e-mail a ufficio.scuola@diocesisavona.it in cui indicare le classi e l'insegnante referente con il relativo indirizzo di posta elettronica.