Assonautica Savona, un grande successo la Mostra di Modellismo Navale

Si è conclusa con un grande successo di pubblico la Mostra di Modellismo Navale allestita da Assonautica Provinciale di Savona nei locali del Palazzo del Commissario – Fortezza del Priamar patrocinata dal Comune di Savona.

Aperta dal 26 febbraio al 15 marzo, ha avuto migliaia di visitatori, tutti entusiasti dei modelli in esposizione, della splendida location e anche dell'accoglienza ricevuta. Un quaderno dei visitatori colmo di commenti superlativi, di complimenti che esprimono emozioni, tutto scritto fin oltre l'ultima pagina.

Nei grandi striscioni posizionati dalla sede di Assonautica e nei pressi della Fortezza del Priamar è stato scritto “Vuoi metterti in mostra?”, gli appassionati di modellismo navale hanno accolto l'invito, felici di fare conoscere le loro opere.

Presenti in mostra circa 160 modelli di una quarantina di espositori provenienti da diverse regioni, alcuni di loro premiati in campionati di modellismo statico d’epoca sia nazionali che internazionali. In esposizione anche alcuni modelli provenienti dalla Mostra Permanente delle Scienze Nautiche di Savona.

Particolarmente apprezzati dai visitatori i diorami che raccontano la storia della navigazione. Cruente immagini di caccia alle balene con il brigantino americano Viola, nave baleniera che praticò la pesca nell'Atlantico nei primi anni del 900; immagini sconvolgenti nella rappresentazione della la nave negriera francese Aurore che racconta della tratta degli schiavi nel 1700 da parte della cattolicissima Francia.

L'attenzione, lo stupore per la dovizia di particolari e per la precisione è stata generale, per tutti i modelli, dalle Caravelle di Cristoforo Colombo alla corazzata “Yamato” della marina militare giapponese, dalla chiesa galleggiante argentina “Cristo Rey” alla nave scuola “Amerigo Vespucci”, dal rimorchiatore al classico gozzo ligure, dal motoscafo Riva alla canoa da competizione.

Assonautica ringrazia i soci che con enorme impegno hanno organizzato l'evento, gli espositori chehanno messo a disposizione le loro creazioni, i soci che hanno collaborato per allestire e disallestire gli spazi espositivi e quelli impegnati nell'accoglienza del pubblico, i volontari dell'Unione Squadre Antincendio Boschivo – Protezione Civile – per la preziosa collaborazione e il Comune di Savona per avere messo a disposizione la splendida location nella Fortezza del Priamar.

Considerando il successo di pubblico e l'enorme apprezzamento, possiamo anticipare che con ogni probabilità la mostra verrà riproposta nel 2027, per la terza edizione.