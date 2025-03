Corso di laurea in fisioterapia a Pietra Ligure, Vaccarezza (FI): “Non chiude. Così come non sparirà il tirocinio”

“Molto rumore ha fatto in questi giorni la notizia, pubblicata sui quotidiani on line e non solo della provincia di Savona, di una prossima chiusura del corso di laurea in fisioterapia presso il Polo didattico universitario di Pietra Ligure. Pronte le minoranze della Regione a gridare allo scandalo, ad alzare barricate, a preparare un j'accuse che, con il senno di poi, ha più il sapore della strumentalizzazione che altro. La maggioranza ha preparato un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i Capigruppo e naturalmente anche da me. In realtà non ce n'era bisogno: l'Assessore alla Sanità è stato categorico, sgombrando il campo da ogni dubbio: il corso di laurea non chiude. Così come non sparirà il tirocinio”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Angelo Vaccarezza (FI).