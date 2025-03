Albenga, all’Auditorium San Carlo la conferenza "Psicosette: tra manipolazione mentale e perdita di sé"

Proseguono gli appuntamenti per "L'8 marzo lungo un mese" ad Albenga. Ecco i prossimi eventi: giovedì 20 marzo, alle 17.30, in Sala Don Balletto nella Biblioteca Civica "S. Comanedi", Tiziana Minacapilli dialoga con l’autore Manuel Bova sul libro "Un millimetro di meraviglia".

Giovedì 27 marzo, alle 17.30, in Sala Don Balletto nella Biblioteca Civica "S. Comanedi", Tiziana Minacapilli dialoga con Maura Giacomelli e presenta il libro "XVI Titolo segreto".

Sabato 29 marzo, alle 17.00, presso l'Auditorium San Carlo, si terrà la conferenza "Psicosette: tra manipolazione mentale e perdita di sé" con Rita Repetto.

In merito all’appuntamento del 29 marzo, Rita Repetto ha conseguito la maturità classica e successivamente la laurea in Economia e Commercio. È presidente dell'associazione La Pulce nell’Orecchio, nata in memoria della sorella Roberta, vittima di omicidio. Attraverso l’associazione, Rita si dedica a sostenere i familiari delle vittime delle sette, aiutare i fuoriusciti e sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno settario. Il suo impegno si traduce in interventi di prevenzione nelle scuole, eventi pubblici, trasmissioni televisive e divulgazione tramite social media. Con passione e determinazione, ha reso La Pulce nell’Orecchio un punto di riferimento in Italia per la lotta contro le dinamiche settarie, promuovendo consapevolezza e offrendo supporto concreto a chi ne è coinvolto.