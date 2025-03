Andora Giovani inaugura la sede: appuntamento il 22 marzo

L’associazione Andora Giovani inaugurerà la sua prima sede venerdì 22 marzo alle ore 18:00 in Vico Sant’Andrea, all’interno del Parco delle Farfalle.

L’incontro sarà aperto a giovani, famiglie, cittadini e istituzioni. Fondata nel 2024, l’associazione ha organizzato diverse attività rivolte ai giovani del territorio. La nuova sede sarà condivisa con altre realtà associative locali e sarà aperta due volte a settimana, il martedì e il giovedì, dalle 19:00 alle 23:00.

“Ringraziamo il Comune per la fiducia e per la sede che ci ha concesso. Sarà un punto di incontro per tutti i giovani, un luogo in cui ritrovarsi e sviluppare idee e iniziative per il futuro” ha dichiarato Federico Degola, presidente di Andora Giovani.

Secondo Armando Ficcarelli, segretario e tesoriere dell’associazione, la sede permetterà di “strutturare le attività in modo più efficace e dare ai ragazzi un punto di riferimento stabile”.

Durante l’inaugurazione verranno presentate le attività future e saranno coinvolti nuovi partecipanti.