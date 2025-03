Lavori scuola primaria "Don Peluffo", l'opposizione: "I tempi si allungano sempre di più"

Il Gruppo Consiliare “Futura Quiliano”, ha presentato un’interrogazione per comprendere quali siano i tempi di conclusione dei lavori di “adeguamento sismico ed efficientamento energetico” della Scuola Primaria “Don Peluffo” di Quiliano.

"I lavori sembravano conclusi e la scuola finalmente restituita ai suoi fruitori; una rinnovata facciata giallo ocra è comparsa mentre si smontavano le impalcature poi, inopinatamente, qualche giorno fa, le impalcature sono state rimontate e la facciata ha cambiato vestito - dicono dal gruppo di minoranza quilianese - Dopo gli annunci o promesse della campagna elettorale in cui si ipotizzava la conclusione dei lavori entro l’inizio dell’anno scolastico, per poi procrastinare all’inizio dell’anno solare ecco lo 'smonta e rimonta' delle impalcature della scorsa settimana: per la Scuola Primaria di Quiliano i tempi si allungano sempre di più. Auspichiamo che non vi siano ulteriori dilazioni stante anche l’improvvida scelta operata dall’Amministrazione degli ex Club Sportivi Quilianesi quale sede provvisoria, collocata in zona a rischio idraulico con chiusura ad ogni allerta meteo".