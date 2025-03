Savona, domani la Parrocchia San Giuseppe celebra il patrono

Domenica 23 marzo, la Parrocchia San Giuseppe, nella zona pastorale Oltreletimbro, invita tutto il quartiere alla festa del patrono.

Alle ore 10:30, il vescovo della diocesi di Savona-Noli, monsignor Calogero Marino, presiederà la messa, durante la quale, come da tradizione, saranno benedetti i gigli. A seguire, sarà possibile fermarsi per il pranzo condiviso: la parrocchia offrirà il primo, mentre i commensali potranno contribuire con il secondo, il dolce o le bevande.

Per il pranzo è necessaria la prenotazione, inviando un'e-mail a sgiuseppesv@gmail.com o un messaggio WhatsApp al parroco, don Gabriele Semeraro, al numero 3331629966, specificando il numero dei partecipanti e l’alimento che si desidera condividere.

Nel cortile della parrocchia, dalle ore 9, sarà possibile partecipare alla pesca di beneficenza, incontrare l'associazione Cavalieri Amici, il gruppo scout Savona 7°, il gruppo di animazione della terza età e di adolescenti New Generation, e sperimentare con la scuola di ceramica.

"Quando abbiamo iniziato questa avventura della zona pastorale, ci siamo detti che le feste patronali non sono occasioni intime della singola comunità, bensì un'opportunità di festa per tutta la zona pastorale", dice don Semeraro. "Aspettiamo tutti con gioia per rendere grazie al Signore del dono di questa parrocchia in questo territorio e per ringraziarlo del dono del nostro quartiere e della nostra zona pastorale".