Albenga, i Fieui di Caruggi ospiti a Striscia la Notizia

Giovedì 27 marzo i Fieui di Caruggi di Albenga saranno ospiti negli studi di Striscia la Notizia, accolti personalmente da Antonio Ricci, loro “capo” carismatico. Nel corso della trasmissione verrà annunciata dai conduttori Michelle Hunziker e Gerry Scotti l’imminente consegna della Fionda di Legno 2025 a Leonardo Pieraccioni, per la sua comicità pungente e arguta e per la difesa di valori importanti quali l’amicizia e l’attaccamento alla propria terra.

La presenza dei Fieui a Striscia, in prossimità della Fionda, è divenuta ormai una consuetudine. Del resto, Ricci è da sempre il primo dei Fieui di Caruggi e, nelle nebbie milanesi, non ha certo dimenticato il centro storico di Albenga, dove è nato e ha trascorso l’infanzia, autentico monello dei vicoli. Non nasconde mai la soddisfazione per aver visto, nel tempo, la sua amata Albenga diventare nota ovunque come la "città della Fionda", un successo gratificante per chi, come lui, di fiondate ne ha sempre tirate e continua a farlo, mirando a bersagli come truffe, violenze e soprusi.

Durante la loro visita a Striscia, i Fieui porteranno in dono le eccellenze della piana. “Grazie agli amici che ci sostengono sempre con generosità – precisano – offriremo i fiori e le aromatiche di Albenga, Pigato e Rossese, dolci e caffè delle nostre pasticcerie e torrefazioni, ortaggi pregiati come i carciofi, olio e delizie del frantoio e, per la cabina di regia e tutte le maestranze, le sempre graditissime torte pasqualine”. Striscia e Fionda: un binomio… pericoloso!