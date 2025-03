Varazze, restyling del campanile della chiesa di S. Caterina: un nuovo progetto per convincere la Soprintendenza

Un nuovo progetto da sottoporre alla Soprintendenza per avviare poi i tanto attesi interventi di risanamento del campanile della chiesa di Santa Caterina a Varazze.

E' stato infatti affidato l'incarico ad un nuovo progettista dopo che le lavorazioni erano state state stoppate dall'organo del Ministero della Cultura. Con il restyling fermo da due anni.

"Speriamo e crediamo che entro Santa Caterina del prossimo anno il campanile sarà a posto" ha detto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Filippo Piacentini.

La presenza di importanti lesioni nel campanile, nella parte di cuspide dove è presente la campana e nella parte alta della porzione della torre, aveva portato il Comune a decidere di procedere ad una verifica della stabilità e della messa in sicurezza.

Dopo le verifiche necessarie con un successivo studio preliminare e le valutazioni della Sovrintendenza (l'edificio è infatti soggetto ad una tutela monumentale), le lesioni erano state monitorate oltre ad altre problematiche della struttura che erano state evidenziate nella facciata e nei decori pittorici interni.

Alla fine di ottobre 2019, a causa dei forti temporali che avevano imperversato su Varazze, le lesioni già presenti e oggetto delle precedenti verifiche e monitoraggio, avevano subito un peggioramento espandendosi in lunghezza e in larghezza. Quindi, in somma urgenza, era stato promosso un intervento di messa in sicurezza, tramite il posizionamento di fasce di cerchiatura sul campanile e sulla cuspide e di sigillatura delle lesioni aperte.

E' stato dato inoltre l'incarico di progettazione per il rifacimento della facciata, del rosone, della porta, degli affreschi e delle vetrate della chiesa. Entro la fine di aprile dovrà essere consegnato dal progettista il progetto di fattibilità tecnico-economica.