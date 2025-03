Alternanza scuola-lavoro, l'esperienza del giovane Samuele Danna nel comune di Calizzano

Nelle scorse settimane, il comune di Calizzano ha avuto il piacere di ospitare, nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro, il giovane Samuele Danna, classe 2008 e studente dell’Istituto Tecnico Patetta di Cairo Montenotte.

"Con grande impegno e curiosità, Samuele ha collaborato con i nostri uffici comunali, avendo un primo contatto con il mondo del lavoro e affrontando alcune delle tante attività quotidiane dell’Amministrazione. Ma non solo: durante il suo percorso, Samuele ha infatti svolto un lavoro davvero prezioso: ha ricostruito l'Albo dei Sindaci di Calizzano dal dopoguerra ad oggi!", commenta il sindaco Pierangelo Olivieri.

"Grazie alla sua dedizione, oggi possiamo finalmente restituire memoria e valore al lavoro di tutti coloro che, con passione e responsabilità, hanno guidato la nostra comunità in questi decenni. Nelle prossime settimane, l'albo verrà ufficialmente esposto in Sala Consiliare, dove avremo l’onore di condividerlo con gli storici sindaci e le loro famiglie. Sarà un momento speciale, un tributo al passato che ci aiuta a costruire il futuro".

"A Samuele va il nostro più sincero grazie: il suo lavoro dimostra come anche un piccolo gesto possa rivelarsi un mattone solido nella costruzione dell'identità collettiva, fondamentale per mantenere viva e unita la nostra piccola, grande comunità. Che il senso di appartenenza e la voglia di partecipare alla vita del nostro Paese possano continuare a crescere, proprio come ha fatto Samuele con il suo impegno!", conclude Olivieri.