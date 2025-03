Porto di Savona-Vado Ligure: proclamato lo sciopero di 24 ore l’8 aprile

Le segreterie di FILT CGIL e UILTrasporti di Savona hanno annunciato lo stato di agitazione e una giornata di sciopero di 24 ore per il porto di Savona-Vado Ligure, in risposta alle delibere dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale relative alle autorizzazioni annuali ex articolo 16.

Secondo i sindacati, nonostante i numerosi tentativi di dialogo, l’ufficio territoriale di Savona non ha tenuto conto delle criticità segnalate riguardo alle autorizzazioni, né dei rischi legati alla frammentazione del lavoro portuale. Per questo motivo, lo sciopero inizierà alle 7 di martedì 8 aprile e terminerà alle 6.59 di mercoledì 9 aprile, coinvolgendo tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti degli articoli 18 e 16, dell’AdSP MaLO, della Port Service Savona e della Compagnia Portuale CULP Savona, compresi soci, dipendenti e personale somministrato.

Contestualmente, saranno organizzati presidi ai varchi portuali degli scali di Savona e Vado Ligure.

Pur ribadendo che le attività portuali non rientrano nella disciplina delle leggi sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali (L. 146/1990 e L. 83/2000), come già confermato dal Tribunale di Roma con sentenze del 2004, le organizzazioni sindacali assicurano che, ove lo sciopero si rendesse indispensabile, verranno comunque garantite tutte le prestazioni necessarie per la tutela dei diritti fondamentali delle persone, della sicurezza, della salute pubblica, della vita degli animali e della salvaguardia di merci deperibili e approvvigionamenti essenziali.