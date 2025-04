Dall'800 al '900, il paesaggio ligure tra esplorazione e pittura: il 4 aprile ad Albenga l'incontro dell'Istituto di Studi Liguri

All’inizio dell’800, con il miglioramento della viabilità nella riviera di ponente, inizia la frequentazione nel nostro territorio da parte di viaggiatori interessati alla scoperta ed esplorazione dei paesi costieri e del loro entroterra. Alcuni di questi primi turisti, come l’inglese J. Haring nel 1833 e il gruppo francese degli Epinois, ci hanno lasciato preziose testimonianze scritte e finemente illustrate delle loro esperienze di viaggio in Liguria e in particolare nel nostro territorio tra Ceriale e Andora.

Più avanti negli anni, tra gli artisti che ritraggono la Riviera saranno importanti: il laigueglino Benedetto Musso, il genovese Domenico Cambiaso, ed ancora gli inglesi R. West, W. Scott e W. Tyndale. Siamo ora all’inizio del ‘900 e i pittori anche locali si moltiplicano: ne verranno presentati bellissimi esempi, mentre negli anni più recenti, con l’avanzare dell’astrattismo, la pittura di paesaggio va scomparendo e pochi sono ormai gli artisti di valore che seguono i dettami dell’arte figurativa