Roccavignale piange Hayat Bounana, ex assessore ai Servizi Sociali

Roccavignale è in lutto per la prematura scomparsa di Hayat Bounana, avvenuta all'età di 58 anni. Un dolore profondo ha colpito la piccola comunità valbormidese, dove Hayat si era integrata con calore e dedizione. Qui aveva trovato l'amore, messo radici e formato una famiglia che oggi piange la sua perdita.

Molto amata e rispettata, Hayat era conosciuta per il suo impegno sociale e per la sua disponibilità verso chiunque avesse bisogno di supporto. Nonostante le numerose responsabilità familiari, trovava sempre il tempo per tendere una mano a chi si trovava in difficoltà, dimostrando una generosità che la rendeva un punto di riferimento per molti.

In passato, aveva ricoperto il ruolo di assessore ai Servizi Sociali nell'amministrazione guidata dal sindaco Renzo Ferraro. La sua sensibilità e lo spirito di servizio l'avevano resa una figura importante nell'amministrazione comunale, capace di ascoltare le necessità dei cittadini e di dare risposte concrete. La sua attività amministrativa si fondava su valori di solidarietà, inclusione e attenzione alle fasce più vulnerabili della comunità.

"Ci uniamo al dolore dei familiari. Hayat, con la sua gentilezza e dolcezza, ha saputo conquistare la nostra comunità, diventandone anche amministratrice. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nei cuori di tutti noi", ha dichiarato il sindaco Amedeo Fracchia.