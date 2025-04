Loano, insospettiscono gli agenti che li trovano con cocaina e contanti: ne guai due pregiudicati

Nuova operazione antidroga portata a termine nella giornata di domenica 30 marzo delle polizie locali associate di Loano e Finale Ligure.

Nell’ambito di alcuni servizi mirati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, gli uomini del Nucleo Sicurezza Urbana e quelli dell’unità cinofila hanno fermato due cittadini di nazionalità marocchina, entrambi noti pregiudicati.

Durante il controllo dei documenti i due, risultati irregolari sul territorio italiano, hanno mostrato evidenti segni di nervosismo: ciò ha insospettito gli agenti che hanno deciso di procedere con una perquisizione. Nel corso dell’accertamento, addosso a uno dei due è stata rinvenuta una quantità di cocaina già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio, oltre a una somma di 460 euro, ritenuta verosimilmente provento dell’attività illecita.

A seguito del ritrovamento, uno dei due è stato denunciato a piede libero, mentre per l’altro, E.M., un 31enne con numerosi precedenti per spaccio e già sottoposto a un provvedimento di affidamento in prova, sono scattate le manette per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato condotto in tribunale per la direttissima, al termine della quale il giudice ha disposto per lui la misura degli arresti domiciliari.

I controlli antidroga da parte della Polizia Locale proseguiranno senza sosta in sinergia con le forze di polizia dello Stato per garantire la sicurezza del territorio e contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti.