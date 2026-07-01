Altare, oltre mezzo milione per mettere in sicurezza due ponti sulla Sp 29

Un intervento da oltre mezzo milione di euro per rafforzare la sicurezza di due ponti lungo la Sp 29 “del Colle di Cadibona”. È quanto ha stanziato la Provincia di Savona nell’ambito della variazione di assestamento generale approvata dal Consiglio provinciale, con un investimento complessivo pari a 531.984 euro destinato alla manutenzione straordinaria dei manufatti situati ai chilometri 137+051 e 138+320, nel territorio comunale di Altare.

La decisione arriva anche a seguito dei rilievi formulati da ANSFISA in occasione dell’ultima visita ispettiva, che ha evidenziato la necessità di interventi mirati per migliorare le condizioni di sicurezza delle strutture.

I due ponti erano già stati oggetto, nei mesi scorsi, di attività di ispezione e verifica nell’ambito del programma di monitoraggio avviato dalla Provincia sui manufatti di propria competenza. Un lavoro svolto in linea con le “Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, aggiornate al D.M. MIMS 1° luglio 2022 n. 204.

Gli interventi previsti non si limiteranno alla manutenzione ordinaria, ma mireranno a garantire adeguate condizioni di sicurezza e transitabilità, con particolare attenzione anche al passaggio dei trasporti eccezionali. Un aspetto rilevante per un’arteria strategica come la Sp 29, snodo di collegamento tra la costa e l’entroterra savonese.