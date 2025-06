Maria Luisa e la fascia di "Venere" varazzina: dopo 64 anni fa sempre tappa fissa a Varazze

Venne eletta per la sua bellezza nel luglio del 1961 e dopo 64 anni fa sempre tappa nella Varazze che l'ha premiata.

Maria Luisa Amminto, milanese, al tempo studentessa 16enne era stata scelta come "Venere" con i suoi capelli bruni al termine di una serata danzante ai Bagni Nautilus. E non ha mai smesso di far visita nel comune varazzino.

"Era il 1961 quando, al Nautilus, Maria Luisa veniva eletta "Venere" di Varazze, in una delle tante estati che hanno reso la nostra città un luogo di bellezza, incontri e ricordi indimenticabili - ha detto il Sindaco Luigi Pierfederici pubblicando gli articoli dell'epoca e una foto insieme alla donna - Oggi, più di 60 anni dopo, Maria Luisa ha superato da poco il traguardo degli 80 anni, e continua a tornare a Varazze ogni anno, come si torna nel posto del cuore, dove ci si sente sempre a casa".

"La sua storia è quella di tante persone che, stagione dopo stagione, scelgono di ritrovare la nostra città e di farne parte con affetto, discrezione e fedeltà - conclude il primo cittadino varazzino - È stato un vero piacere poter festeggiare insieme questo importante traguardo, brindando con lei e condividendo un momento semplice, ma carico di emozione e gratitudine".