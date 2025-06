Bardineto si accende: il centro storico pronto a risplendere con le luminarie estive

A Bardineto, l’estate non sarà fatta solo di sole e natura: il centro storico si prepara a brillare grazie a un nuovo intervento promosso dall’amministrazione Basso per rendere ancora più affascinante il cuore del paese in vista della stagione turistica.

Lungo le vie del centro verranno installate luminarie lineari, per creare un effetto scenografico capace di unire tradizione e atmosfera. Un tocco di magia serale che accompagnerà passeggiate, eventi e serate all’aperto, valorizzando il borgo e attirando nuovi visitatori.

Ad occuparsi dell’intervento sarà la ditta Canepa Giancarlo di Borghetto Santo Spirito, già nota e apprezzata per le installazioni natalizie realizzate negli anni scorsi.