Borghetto S. Spirito, sgomberi e controlli sul territorio: l’attenzione resta alta

In particolare, è stato necessario procedere allo sgombero di alcuni giacigli improvvisati individuati nei giardini pubblici nella parte soprastante del porto turistico. In alcune nicchie avevano trovato riparo alcune persone. Il materiale è stato rimosso e le persone identificate e allontanate.

Sempre nell’ambito dei controlli, la Polizia Locale è intervenuta anche in due diverse spiagge dove erano state posizionate delle tende da parte di soggetti senza fissa dimora. In uno dei due casi si è reso necessario il supporto di una pattuglia dei Carabinieri. Anche in queste circostanze si è proceduto all’identificazione, allo sgombero e all’allontanamento degli occupanti.

“Si tratta di situazioni che, se non affrontate con tempestività, rischiano di degenerare e di trasformarsi in problemi più gravi per la sicurezza e l’ordine pubblico — dichiara il sindaco Giancarlo Canepa —. È fondamentale mantenere alta l’attenzione e intervenire con decisione, proprio per evitare che queste forme di occupazione si consolidino. Voglio ringraziare pubblicamente la nostra Polizia Locale, sempre presente, efficiente e attenta a quanto accade sul territorio, e l’Arma dei Carabinieri per il grandissimo lavoro che svolge quotidianamente e per la costante collaborazione”.