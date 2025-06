Festa delle erbe di Rollo, assegnato a Silvia Arnaud il Premio “Libereso Guglielmi”: ha recuperato i Giardini di Villa della Pergola

Premio “Libereso Guglielmi” a Silvia Arnaud, storica dell’arte e realizzatrice, insieme ai famigliari, del prestigioso progetto “Giardini di Villa Pergola”. Il riconoscimento è stato conferito ieri sera nel corso della “Festa delle erbe” di Rollo ad Andora, consegnato dal sindaco Mauro Demichelis.

La Fondazione “Libereso Guglielmi” e il Comune di Andora, l’hanno premiata per il suo impegno nel restaurare e restituire alla comunità Villa della Pergola, i suoi giardini e per aver realizzato, sempre ad Alassio, l’Orto Rampante, contribuendo a conservare e promuovere la bellezza di scorci stupendi del paesaggio e della storia locale.



“I Giardini di Villa Pergola - ha ricordato Giorgio Baldizzone -, nel 2022 hanno ricevuto il riconoscimento “Giardino più bello d’Italia” e lo stesso è inserito fra quelli più belli d’Europa. Da quest’anno la Festa delle Erbe assegna un premio a chi, a livello nazionale, si sia impegnato e abbia concretamente operato per la salvaguardia e il recupero di giardini e spazi verdi o naturalistici”.



La Arnaud ha condiviso il premio con il marito, Antonio Ricci e con i famigliari coinvolti nella gestione e nella decisione coraggiosa di acquistare la villa per sottrarla alla speculazione edilizia.