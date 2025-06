Varazze, giovane aggredito all’alba in via Cilea: indagano i carabinieri

È stato trovato riverso a terra, con evidenti traumi al volto, alle prime luci dell’alba di oggi, in via Francesco Cilea a Varazze. Vittima un giovane, apparentemente colpito durante un’aggressione.

L’allarme è scattato intorno alle 6.20. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori della Croce Rossa di Varazze insieme al personale medico del 118. Dopo le prime cure sul posto, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo.

Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili. Le cause dell’aggressione sono ancora in fase di accertamento.