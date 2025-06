Raccolta differenziata a Savona, una coppia con disabilità: “Impossibile gestire i mastelli”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un cittadino di Savona in merito alla raccolta differenziata.

“Siamo marito e moglie, entrambi invalidi con legge 104 e accompagnamento.

Mi spiegate come possiamo mettere i mastelli la sera e ritirarli entro le otto del mattino, sperando anche di ritrovare il nostro contenitore, magari non invaso da pipì di cani o dai gabbiani? E quando pioverà, dovremo portarli in casa tutti bagnati?

Grazie per questa “bella” idea. Abitiamo in un complesso di 48 appartamenti: vi immaginate cosa potrà succedere?”.