Trovato a vendere merce contraffatta, cerca di fuggire buttandosi in mare, ma senza saper nuotare: venditore salvato, merce sequestrata

Nuovo fine settimana di intenso lavoro su più fronti per la Polizia Locale di Finale Ligure quello caldissimo appena trascorso, che ha visto sul territorio finalese un notevole afflusso turistico e l'impegno anche per la festa di San Pietro.

Dai controlli serali e notturni per la movida, al campeggio abusivo in spiaggia o per mezzo di autocaravan, ai controlli sul traffico e sulle soste selvagge. Questi i principali focus degli agenti del comando di via Ghiglieri, protagonisti anche dell'episodio d'aggressione nei loro confronti verificatosi presso uno stabilimento balneare.

Una persona è stata denunciata per aver messo in vendita diversi articoli riportanti i marchi delle più note griffe dell'alta moda; alla vista del personale di polizia, il venditore è parso da subito molto agitato, quindi si è repentinamente allontanato dagli agenti che lo stavano identificando buttandosi in mare con ancora addosso gran parte della mercanzia. Vedendolo in difficoltà, un agente si è immediatamente tuffato insieme a un bagnino per riportare a terra l'uomo, recuperando anche gli accessori con marchi contraffatti, che sono stati sequestrati dalla polizia locale.

A un barista sorpreso a somministrare alcol ad un ragazzo minorenne è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria che può arrivare sino a 1.000 euro, come previsto dalla Legge Quadro in materia di problemi alcol-correlati.

Il conducente di uno scooter, fermato per un controllo, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, essendo stato trovato positivo all'alcol test con un tasso alcolemico quasi quattro volte oltre il consentito; rischia un'ammenda da 1500 a 6000 euro e l'arresto da sei mesi ad un anno, il Codice prevede inoltre la sospensione della patente di guida da uno a due anni.