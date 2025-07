Albissola Marina, il 23 luglio l'inaugurazione dell'evento “Vino & Caruggi”

Il 23 luglio Albissola Marina inaugura l'evento “Vino & Caruggi”, una serata per godersi il borgo in una veste speciale, tra buon vino, musica dal vivo e i piatti della tradizione ligure.

Per una sera, i caruggi si trasformeranno in un percorso enogastronomico tutto da esplorare. Un evento pensato per vivere il centro storico in modo diverso: acquistando il calice con tasca personalizzata, sarà possibile passeggiare tra le vie e assaggiare i vini proposti dai viticoltori aderenti alla manifestazione, incontrando i produttori e lasciandosi guidare dai profumi e dai racconti dei territori.

“Vino & Caruggi” non è solo vino: Albissola partecipa, con ristoranti e locali che proporranno menù a tema, con piatti come trofie al pesto, polpo e patate, acciughe, fritto misto di mare e altre specialità della cucina ligure. Se mentre passeggi per Albissola trovi l'adesivo di Vino&Caruggi all'ingresso di un locale, significa che durante la serata avrà una deliziosa proposta gastronomica per te.

In spiaggia l’atmosfera sarà più rilassata, con hamburger cotti sul momento, birra alla spina e giochi per grandi e piccoli, perfetti per chi vuole rilassarsi guardando il mare.

A rendere tutto più suggestivo, ci penserà la musica: lungo il percorso ci saranno postazioni jazz e blues che accompagneranno la serata con sonorità calde e avvolgenti, perfette per chi ama sorseggiare un buon calice con la giusta colonna sonora.

Un momento imperdibile sarà poi la visita in Pozzo Garitta, dove si potrà ammirare una particolarissima esposizione di botti in ceramica, simbolo del legame tra Albissola e la sua anima artigiana. E per chi ama mettersi alla prova saranno aperte le iscrizioni a laboratori creativi e degustazioni guidate, per vivere l’esperienza in modo ancora più personale.

“Vino & Caruggi” sarà una grande festa e un momento speciale di convivialità per celebrare l'estate ad Albissola Marina in tutta la sua bellezza.

Appuntamento il 23 luglio, dall'ora dell'aperitivo fino a tarda notte.

Vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti sulla pagina Instagram ufficiale dell'evento: @vinoecaruggi