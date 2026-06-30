Scontro tra due moto tra Albissola e Savona: un ferito in codice giallo

Si verifica uno scontro tra due mezzi, uno scooter e un motorino e scatta l'intervento dei soccorsi.

Questo pomeriggio intorno alle 19.00 un giovane sull'Aurelia al confine tra Savona e Albissola Marina stava svoltando verso via Rio Termine quando dalla corsia in direzione Savona è sopraggiunto uno scooter ed è avvenuto il contatto .

Sul posto in Lungomare Matteotti nei pressi della Madonnetta sono intervenute l'automedica del 118 e due ambulanze della Croce d'Oro di Albissola.

Il ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.

Si sono registrati forti disagi al traffico stradale in entrambe le direzioni. La polizia stradale si è occupata di regolare il traffico e rilevare l'incidente.