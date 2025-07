Un incidente si è verificato in via Pirandello a Savona, nel primo pomeriggio odierno. Ancora da ricostruire con certezza la dinamica del sinistro, che ha coinvolto una moto: il conducente è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo.

L’allarme è stato lanciato alle 15.20 circa. Sul posto sono intervenuti i militi dell’ambulanza della sezione savonese della Croce Oro Mare. Presente anche la Polizia Locale per effettuare i rilievi.