Riva Ligure, al via l’undicesima edizione di “Sale in Zucca”: si parte il 17 luglio con Enrico Beruschi

Riva Ligure si prepara ad accogliere l’estate con la nuova edizione di “Sale in Zucca”, la rassegna culturale diretta dal giornalista Claudio Porchia. Giunta all’undicesima edizione, la manifestazione si conferma un appuntamento atteso e amato dal pubblico, capace di unire cultura, spettacolo e valorizzazione del territorio in un’atmosfera conviviale, aperta e informale. Ad inaugurare la rassegna sarà uno dei volti più noti e amati della comicità italiana: Enrico Beruschi, che racconterà al pubblico la propria straordinaria carriera tra teatro e televisione. Un’occasione speciale per conoscere da vicino l’uomo dietro il personaggio, attraverso un viaggio ricco di emozioni, ricordi e aneddoti, sempre raccontati con la sua inconfondibile ironia.

“Beruschi – scrive Antonio Ricci nella prefazione al suo libro – riunisce in sé le caratteristiche di tre famosi divi americani degli anni Sessanta: ha la stessa presenza scenica di Rin Tin Tin, la capacità interpretativa di Francis il mulo parlante, e torna sempre a casa, come Lassie”.

A partire da giovedì 17 luglio e per sei serate, Piazza Matteotti si trasformerà quindi in un salotto sotto le stelle, dove si alterneranno autori, attori, giornalisti e ospiti di rilievo nazionale, guidati dalla conduzione attenta e coinvolgente di Claudio Porchia.

La rassegna sarà come sempre accompagnata da momenti dedicati al gusto e al vino, in un perfetto connubio tra intrattenimento e valorizzazione delle eccellenze locali.

“Sale in Zucca è un’occasione unica per incontrare grandi personalità in un’atmosfera informale e aperta a tutti – afferma il vice sindaco Francesco Benza –. Un’iniziativa che arricchisce l’estate di Riva Ligure con contenuti di qualità, favorendo l’incontro e il dialogo. Il brindisi conclusivo è il nostro modo originale per salutare il pubblico e festeggiare insieme nel cuore del nostro incantevole centro storico”.

Seguiranno incontri con Alessandro Di Battista, voce critica e reporter impegnato, e Antonio Padellaro, che ci ricorderà il valore della memoria storica.

Spazio anche alle radici liguri, con la narrativa di Fulvio Damele, la cucina raccontata da Stefano Pezzini e il tributo toccante a Libereso Guglielmi firmato Pino Petruzzelli, nel centenario della nascita del “giardiniere di Calvino”. A chiudere il cerchio, la riflessione sul mondo della medicina con Matteo Bassetti, tra scienza e umanità.

Ogni serata sarà arricchita da momenti di spettacolo e da un brindisi finale con i vini locali, offerti dalla Cantina Sansteva: un gesto semplice ma ricco di significato, che celebra la convivialità e le eccellenze del nostro territorio. Il gran finale sarà dedicato al Moscatello di Taggia, fiore all’occhiello della viticoltura ligure, in una serata che unirà cultura, gusto e memoria.

Tutti gli incontri si terranno in Piazza Matteotti, ad ingresso libero e con inizio alle ore 21.15

Questo il programma completo

Giovedì 17 luglio ENRICO BERUSCHI: “Una vita meravigliao”

Enrico Beruschi racconta con ironia e sincerità la sua vita, dagli esordi al successo, tra aneddoti personali e incontri significativi. Dall’infanzia alla scoperta del talento comico, il libro svela il percorso di un attore nato per il palco. Un viaggio emozionante tra gavetta, amicizie e una simpatia senza tempo.

Giovedì 24 luglio Alessandro Di Battista “Democrazia deviata”

Reporter, scrittore e attivista, nel 2018 sceglie di non ricandidarsi alle elezioni politiche per dedicarsi alla scrittura e alla produzione di documentari sull’Iran, sul centro America e sulla Russia e di reportage per Il Fatto Quotidiano. “Democrazia deviata” è il suo ultimo libro.

Giovedì 31 luglio Fulvio Damele “La partita fantasma” e Stefano Pezzini Sull’onda del gusto ligure

La partita fantasma è una spy story tra guerra e dopoguerra, ricca di intrighi, azione, amore e amicizia, ambientata tra la Riviera ligure e scenari internazionali. Al centro, una misteriosa partita di carburante e una rete segreta legata ai nazisti in fuga. Tra spie, giovani eroi e colpi di scena, si intrecciano sport, storia e memoria.

Sull’onda del gusto ligure è un viaggio nella tradizione culinaria ligure, tra storia, prodotti tipici e ricette rivisitate dallo chef stellato Claudio Pasquarelli. Frutto di cinquant’anni di esperienza, celebra la cucina povera e autentica delle origini. Il libro unisce aneddoti, immagini e un capitolo dedicato ai vini liguri.

Venerdì 8 agosto Antonio Padellaro “Antifascisti Immaginari”

Antifascisti Immaginari di Antonio Padellaro contrappone gli eroi veri della Resistenza ai teatrini mediatici sull’eredità del fascismo. Tra immagini storiche e polemiche attuali, il libro denuncia l’ipocrisia politica e televisiva. Con un’introduzione di Marco Travaglio, smaschera le finzioni del dibattito pubblico.

Giovedì 21 agosto Bassetti “Essere medico”

Un libro essenziale per comprendere il mestiere del medico oggi, tra aneddoti, consigli e riflessioni utili a medici e pazienti. Oltre alla preparazione tecnica, sono le qualità umane — empatia, ascolto e dedizione — a fare davvero la differenza. L’empatia crea fiducia reciproca e rende possibile una vera alleanza terapeutica.

Giovedì 28 agosto Pino Petruzzelli “Io sono il mio lavoro” omaggio a Libereso nel centenario della sua nascita

Attore e regista, Petruzzelli racconta una Liguria fatta di fatica, vigneti e volti, celebrando il lavoro e la dignità delle persone. Io sono il mio lavoro non parla di vino in termini tecnici, ma di storie umane e bellezza autentica. Il libro raccoglie 32 incontri e il testo dell’omonimo spettacolo teatrale.