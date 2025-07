Un momento di fede e tradizione: incoronazione solenne della Madonna di Pontelungo ad Albenga

Albenga ha vissuto ieri un momento di profonda spiritualità e partecipazione comunitaria in occasione della festa in onore della Madonna di Pontelungo, una ricorrenza religiosa tra le più sentite dalla cittadinanza.

Al termine della solenne Santa Messa, la processione ha condotto la sacra effigie della Madonna per le vie della città, fino a giungere davanti alla Porta Giubilare della Cattedrale di San Michele, dove si è svolta la solenne incoronazione. Un gesto ricco di significato che si compie solo negli anni giubilari e che affonda le sue radici in una tradizione secolare.

L’ultima incoronazione giubilare risale al 2000, e prima ancora al 1975: si tratta di una celebrazione che si ripete ogni venticinque anni, coinvolgendo con intensa emozione la comunità locale. La prima incoronazione della statua della Madonna di Pontelungo risale invece al 1722, quando l’effigie fu portata in processione nella nuova chiesa, divenuta in seguito santuario mariano.

A seguire, la giornata è proseguita con la consueta festa a Pontelungo, che rappresenta da sempre un'importante occasione di incontro per cittadini e famiglie, in particolare per i più giovani. In serata si è svolto il concerto del Corpo Bandistico di Pontelungo, che come sempre ha portato un repertorio di brani tradizionali e popolari. A chiudere la giornata il tradizionale spettacolo pirotecnico, che ha chiuso in bellezza una giornata all’insegna della fede, della condivisione e della memoria collettiva.