Aggressione alla Polizia Locale a Savona, la Cisl: "Situazione preoccupante, equiparare le tutele"

La CISL FP Liguria esprime "solidarietà agli Agenti della Polizia Locale di Savona aggrediti nella giornata di giovedì, nell'adempimento dei propri doveri". Qui la notizia: "Aggredita una ragazza, intervengono gli agenti che vengono colpiti: due gli arrestati".

Il sindacato, attraverso le parole di Vincenzo Vassallo, Responsabile per gli Enti Locali della CISL FP, manifesta al contempo preoccupazione per "la maggior frequenza – non solo sul territorio di questa regione – di episodi di tal genere".

"Come CISL FP riteniamo che ogni Amministrazione debba intervenire garantendo misure di maggior sicurezza a tutela del proprio Personale", si legge nella nota. "Ormai negli ultimi anni anche le forze di Polizia Locale sono chiamate a svolgere compiti di tutela della sicurezza e di controllo del territorio insieme alle Forze dell'Ordine dello Stato, e si rende necessario e non più procrastinabile equiparare le tutele dei Lavoratori della Polizia Locale a quelle degli altri Corpi di Polizia. Misure che si attendono da troppo tempo".

Il sindacato annuncia infine i prossimi passi: "Come CISL FP Liguria chiederemo all'Amministrazione Comunale di Savona, unitariamente con le altre Organizzazioni, con la RSU e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, un incontro urgente per poter affrontare nel merito la problematica della sicurezza del Personale del Corpo di Polizia Locale, interessando altresì il Prefetto di Savona".