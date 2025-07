Jazz sotto le stelle: cena in musica con Alberto Mandarini al Boma Ristorante di Varazze

Giovedì 31 luglio alle ore 20:00, presso il Boma Ristorante di Varazze, torna l’appuntamento settimanale con Happy Dinner – Cena in Jazz, una serata che unisce l’eleganza della musica dal vivo alla raffinatezza della buona cucina.

Protagonista della sesta serata sarà Alberto Mandarini, trombettista di fama internazionale, con un’esibizione coinvolgente che mescolerà jazz, elettronica e musica estemporanea. Nato a Trino Vercellese, Mandarini ha iniziato giovanissimo il suo percorso musicale, muovendo i primi passi nel jazz tradizionale per poi spaziare tra orchestre sinfoniche e formazioni da camera per soli ottoni. Parallelamente alla carriera nella musica classica, ha sempre coltivato la passione per il jazz, collaborando con artisti del calibro di Tim Bern, Tony Scott, Maria Schneider, Charlie Mariano e Cecil Taylor. Ha fatto parte della Grande Orchestra Nazionale di Jazz e ha suonato nell’orchestra di Paolo Conte dal 1995 al 2004. Attivo anche come compositore, ha firmato musiche per film e per orchestra.

Per questa speciale occasione, Mandarini sarà accompagnato da Dino Cerruti al contrabbasso e basso elettrico, e da Rodolfo Cervetto alla batteria, formando un Jazz Trio che promette di regalare al pubblico un’esperienza musicale intensa e suggestiva.

Il tutto si svolgerà nella splendida cornice della Marina di Varazze, sulla terrazza del Boma, dove sarà possibile gustare una cena alla carta o scegliere un menù degustazione, immersi nell’atmosfera unica del porto al tramonto.

Un appuntamento imperdibile per chi ama la musica dal vivo, il buon cibo e le serate d’estate affacciate sul mare. Info e prenotazioni: 019 934530; www.bomavarazze.it/reservation; www.bomavarazze.it.