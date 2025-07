Ortovero, un evento di musica e parole per festeggiare i 90 anni dell'organo Gandini della chiesa di San Silvestro Papa

Il 28 luglio 1935, nella Chiesa Parrocchiale di San Silvestro Papa ad Ortovero, si inaugurava l’organo che da quel momento avrebbe accompagnato la vita dei cittadini del comune dell'entroterra albenganese.

Il Comune di Ortovero, grazie all’interessamento dell’Associazione Culturale VallinMusica, offrirà una serata celebrativa dell’evento giovedì 31 luglio, alle ore 21:00, quando, in occasione del 90° Anniversario dell’inaugurazione dell’organo Gandini, la Parrocchiale ospiterà un ricordo dell’avvenimento con musica e parole.

Nel ricco programma eseguito dal Duo String and Air, musiche di Mouret, Telemann, Haendel, si intrecceranno con una serie di Ave Maria in onore della Festa della Madonna del Carmine, appena celebrata. Il M° Roberto Grasso all’organo proporrà brani eseguiti all’inaugurazione dello strumento quando per l’occasione fu chiamato Carmelo Lamboglia, insigne musicista padre dell’archeologo Nino. La M° Cristina Silvestro offrirà un’interpretazione della Ciaccona BWV 1004 dalla Partita n 2 in re minore, per violino solo, di Bach. La meditazione musicale proposta sarà arricchita da una riflessione sulle parole del Venerabile Frate Ave Maria, nativo della Frazione Pogli di Ortovero.

A condurre la serata l’amministratrice comunale Mariagrazia Timo che introdurrà con lo studioso locale Giorgio Barbaria un dettagliato racconto della storia dell’organo parrocchiale, dalle origini ad oggi.

Il Comune di Ortovero, nella sua nota, ringrazia il professor Barbaria per la minuziosa ricerca svolta così come l’Istituto Internazionale di Studi Liguri – Sezione Ingauna e la Parrocchia San Silvestro di Ortovero che hanno messo a disposizione i propri archivi e plaude al prezioso lavoro svolto dall’Associazione VallinMusica.