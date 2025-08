“Parole Ubikate in mare”, Vito Mancuso a Savona presenta il suo libro “Il dono della gioia”

Sarà Vito Mancuso, teologo tra i più noti e discussi del panorama culturale italiano, il protagonista della serata di venerdì 1 agosto alle ore 21.15 in Piazza Sisto IV, nel cuore di Savona. L’occasione è la presentazione del suo ultimo libro, “Il dono della gioia” (Garzanti), evento a ingresso libero nell’ambito della rassegna “Parole ubikate in mare”, promossa dalla Libreria Ubik con il Comune di Savona e il Comune di Albissola Marina, grazie al contributo di Bper Banca. In caso di maltempo, l’incontro si svolgerà al coperto nell’Atrio del Comune, adiacente alla piazza.

Accanto all’autore, dialogheranno Renata Barberis e Silvia Schiaffino, in un confronto che toccherà temi centrali dell’opera: la ricerca della gioia, la costruzione di una vita autentica, la libertà interiore. Con questo libro, Mancuso propone una sorta di filosofia della liberazione spirituale, in cui la gioia non è un’emozione passeggera, ma una conquista possibile attraverso la consapevolezza, il pensiero critico e l’apertura alla bellezza.

Teologo laico e spesso al centro di vivaci dibattiti, Vito Mancuso è stato docente di Teologia moderna e contemporanea all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Ha firmato numerosi saggi di successo, tra cui L’anima e il suo destino, Io e Dio, La vita autentica, I quattro maestri, Il coraggio e la paura. In Il dono della gioia invita lettrici e lettori a trasformare la propria esistenza in un’opera d’arte, ritrovando la forza di essere davvero se stessi.